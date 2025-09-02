ワークマンが、EXILEなどを擁するLDH JAPANとのコラボプロジェクト「EXILE × WORKMAN」から誕生したブランド「ゼロステージ（ZERO-STAGE）」の第2弾を9月25日から展開する。全国のワークマン、ワークマンプラス、ワークマンプラスツー、ワークマンプロの計961店舗とオンラインストアで販売する。 【画像をもっと見る】 2025年3月に発売したゼロステージの第1弾は、累計26万点を販売。多くの職人やEXILEファンに支持されたとい