◆第７０回京成杯ＡＨ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）ＪＲＡ最年長の柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリー＝が今週の中山で戦列に復帰する。左肩の負傷による手術とリハビリで昨年１２月以来の実戦となるが、調教に騎乗しながら感覚を取り戻しつつある。土曜メインのサマーマイルシリーズ最終第４戦、京成杯ＡＨ・Ｇ３（６日、中山）では昨年２着のタイムトゥヘヴンに騎乗。先月の札幌記念で横山典（５７）が