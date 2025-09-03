三菱商事は、国の公募で落札した秋田県と千葉県の沖合の洋上風力発電の事業から撤退すると発表した。専門家からは“洋上風力頼み”の再生エネルギー拡大戦略は「見直しを考えた方がいい」との指摘も。【写真で見る】世界で相次ぐ「洋上風力発電からの撤退」なぜ？三菱商事も撤退で揺らぐ再エネ戦略建設費用が「想定の2倍以上」『三菱商事』中西勝也社長（8月27日）「洋上風力事業について誠に遺憾ながら、開発を取りやめざるをえな