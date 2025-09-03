3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1183枚だった。うちコールの出来高が610枚と、プットの573枚を上回った。コールの出来高トップは4万9000円の78枚（1円安7円）。プットの出来高トップは1万8000円の46枚（1円高7円）だった。 コールプット 出来高前日比