女優の桜田ひよりと俳優の佐野勇斗が、10月8日にスタートする日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(毎週水曜22:00〜)にW主演することが3日、発表された。2人は民放キー局GP帯ドラマ初主演となる。桜田ひより(左)と佐野勇斗この作品は、ひかわかよ氏のオリジナル脚本による逃亡劇を描いたヒューマンサスペンス。大企業、八神製薬社長の一人娘・八神結以(桜田)が20歳のバースデーパーティーの日に誘拐された。しかし