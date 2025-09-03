プロ野球セ・リーグは2日、各地で3試合が行われました。首位阪神は5位中日と対戦。3回に佐藤輝明選手と熊谷敬宥選手のホームランで4点を先制すると、7回にも大山悠輔選手の犠牲フライで1点を追加しました。先発の村上頌樹投手は無失点で迎えた7回に立て続けにヒットを打たれ3点を失い降板しましたが、後を受けた及川雅貴投手がピンチを脱出。そのまま継投で逃げ切って勝利し、優勝へのマジックを6としました。2位巨人は6位ヤクルト