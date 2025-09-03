「広島５−８ＤｅＮＡ」（２日、マツダスタジアム）広島は１１安打で反撃したが３連敗。先発・床田寛樹が今季最短２回７失点ＫＯ。佐々木泰が自己最多の３打点のマークするも、重くのしかかる序盤の失点。３位・ＤｅＮＡにゲーム差を「２」に広げられた新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−床田は２回７失点。「今シーズン、一番良くなかったね。『今シーズン一番良くなかった』と思って次、修正して臨んでもらいた