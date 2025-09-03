気象台は、午前6時26分に、洪水警報を上越市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・上越市に発表 3日06:26時点下越では、3日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。下越、中越、上越では、3日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝に警戒1時間最大雨量50mm■長岡市□大雨警報・土砂災害・浸水3日朝に警戒1