警視庁が俳優の清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕したことが捜査関係者への取材でわかりました。【写真を見る】【独自】俳優の清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反容疑で逮捕けさ6時半ごろに自宅から連行される姿も…警視庁警視庁は清水容疑者の東京・杉並区の自宅に家宅捜索に入り、きょう午前6時半前に東京・杉並区にある自宅から警視庁薬物銃器対策課の捜査員に連行されていきました。現在、東京・霞ヶ関