奥田英朗さんの『コメンテーター』文庫版が、9月3日に発売になりました。【写真】この記事の写真を見る（3枚）プール依存症や携帯中毒など、奇妙で深刻な悩みを抱える患者たちが、破天荒すぎる精神科医・伊良部一郎のもとを訪れる人気シリーズです。今回の発売を記念して、単行本刊行時の奥田さんのインタビュー（オール讀物2023年6月号掲載）を公開します。『コメンテーター』文庫版は9月3日発売。あのトンデモ精神科医が帰っ