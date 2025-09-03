アフガニスタンで起きた地震の犠牲者が、およそ1400人に上ったとタリバン暫定政権の報道官が発表しました。日本時間1日未明、アフガニスタン東部で発生したマグニチュード6.0の地震について、タリバン暫定政権の報道官は2日、1411人が死亡し、3124人が負傷したと明らかにしました。また、家屋5400棟あまりが損壊したということです。被害が集中するクナール州などでは、まだ多くの人が倒壊した建物の下敷きになっているとみられ、