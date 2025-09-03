ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëMVPÁè¤¤¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë(C)Getty Images¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï9·î¤ËÆÍÆþ¤·¡¢10·î¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê1¤«·î¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£MVPÁè¤¤¤ÎµÄÏÀ¤âÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVPÁè¤¤¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÅêÂÇ¤ÎÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¡¢¤½¤ÎÂçÃ«¤Ë¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤Ç4ËÜº¹¤Î49ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤âÀä»¿¤Î¥«¡¼¥Ö¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»°