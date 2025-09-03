2025年は日航ジャンボ機墜落事故から40年の節目。墜落現場の“御巣鷹の尾根”では、遺族と日航OBが手を取り合ってボランティアに取り組んでいる。恩讐を超えた光景を、ノンフィクション作家の柳田邦男氏が伝える（文藝春秋2022年9月号より）。【画像】事故現場の“御巣鷹の尾根”では、様々な事故や災害の遺族と一堂に会す◆◆◆新しい精神文化のあり方今年5月はじめのこと。柔らかい春の陽射しをあびた深山の、巨石の転がる渓