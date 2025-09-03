「ビジネスがなんか息苦しい理由を言語化してくれた本」そんな読者の声が多数集まるのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。本書から、「日本の国語教育における特徴」を明かす一節を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）「共感」が求められる社会学者・渡邉雅子が書いた『「論理的思考」の文化的基盤』という本がある。日本やアメリカやフラ