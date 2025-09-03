夏の風物詩『24時間テレビ』（日本テレビ系）が今年も8月30日・31日に放送された。番組の名物となっているチャリティーマラソン企画は、今年は『SUPER EIGHT』の横山裕（44）が担当。105キロを完走した。【写真】変装しても隠しきれないアイドル感…レストランで女性とデートしていた横山裕昨年物議を醸した『24時間テレビ』「昨年のマラソンランナーはお笑い芸人のやす子さんでした。やす子さん自身はすごく頑張っていましたが