山形県内では連日、クマの目撃が相次いでいます。２日は鶴岡市と山形市でクマが目撃され、鶴岡市ではクマが網戸を開けようとしていたことがわかりました。 【画像】ピシャ！と閉めた網戸 鶴岡市によりますと、２日の午前８時２０分ごろ、鶴岡市加茂の民家の敷地内で、体長１メートルほどのクマ１頭が目撃されました。 このクマがしようとしていたのが・・・ この家の住民によりますと、「ガサガサ」と物音がしたため、