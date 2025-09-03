9月2日、盛岡競馬場で行われたジャパンダートクラシックの前哨戦、交流G2・不来方賞（3歳・ダ2000m）は、断然人気のナルカミが鮮やかな逃げ切りで重賞初制覇を飾った。2番人気で武豊騎乗のメイショウズイウンは３着まで。1着ナルカミ田中博康調教師「デビュー2戦後にうちの厩舎に来ましたが、左右のバランスが気になりました。それが左回りでパフォーマンスを出せなかった要因だったのではないかと思いました。ですから左回り