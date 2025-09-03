【ニューヨーク共同】連休明け2日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末比249.07ドル安の4万5295.81ドルで取引を終えた。米長期金利の上昇を懸念した売り注文が優勢となった。前週末終値からの下げ幅は、600ドルに迫る場面もあった。トランプ米政権の関税政策の合法性に対する警戒感も、投資家心理を冷やした。もっとも5日に8月の米雇用統計の発表を控えて様子見ムードもあり、下値は限られた。ハイテ