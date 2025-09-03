アメリカ生まれの世界的スーパーマーケットチェーンで、日本でも多くのファンから支持されている「コストコ」。その強さの秘密は、財務諸表をひも解くと見えてくる……。長期厳選投資を専門とするファンドマネージャーで、著書に『武器としての投資』がある奥野一成氏が、コストコの高収益を支えるユニークなビジネスモデルについて解説する。コストコの収益構造からわかること皆さんは「コストコホールセール」に行ったことはある