9月7日（日）にフランス・パリロンシャン競馬場で行われるムーランドロンシャン賞（G1）に出走を予定しているゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）の現地での調教状況が発表された。現地時間9月2日（火）、ゴートゥファーストはコワイラフォレ調教場の芝周回コースで約6ハロンの追い切りを併せ馬で実施。横井正裕調教助手が騎乗した。【ムーランドロンシャン賞】日本調教馬ゴートゥファースト、仕上がり上々で大舞台へ大