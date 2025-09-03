地方競馬全国協会は、ミカエル・ミシェル騎手に短期騎手免許を交付することを発表した。免許期間は2025年9月8日（月）から11月21日（金）までで、南関東地区（浦和・船橋・大井・川崎）での騎乗が可能となる。落馬のミシェル騎手が17日より復帰今回で3度目の短期免許取得ミシェル騎手が日本で短期免許を取得するのは今回で3度目。前回は2024年10月7日から12月20日までの期間に227戦に騎乗し、17勝を挙げている。所属は川崎・山