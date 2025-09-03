ビットコイン買うだけ」ビジネス、相次ぐワケ上場企業が、本業とは直接関係のない「ビットコインBTC）の保有」を経営戦略の中核に据え、時価総額を急拡大させる動きが相次いでいる。ホテル事業を祖業とするメタプラネットを筆頭に、足元ではネイルサロンを運営するコンヴァノ、呉服の老舗である堀田丸正といったさまざまな上場企業が「ビットコインをただ買って、保有する」という財務戦略を採用しはじめたのだ。その背景には