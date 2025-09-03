神奈川県川崎競馬組合は、2025年8月の大雨で被害を受けた金沢競馬場を支援するため、第7回川崎競馬で支援レースを実施するほか、競馬場内に募金箱を設置すると発表した。大雨被害の金沢競馬…9月7日から再開へ大雨被害を受けた競馬場の復旧を後押し支援レースは、9月11日（木）の第7回川崎競馬第4日・第5レースとして行われ、売得金の5％が支援金として拠出される。また、9月8日（月）から12日（金）までの開催期間中、川崎競