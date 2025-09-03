自民党が参議院選挙の総括を終え、森山幹事長ら四役は石破首相に対し、辞任の意向を伝えました。参院選の敗北を総括する両院議員総会が2日に開かれ、森山氏は「幹事長を退任したい」と述べました。出席者によりますと、辞意表明の際、石破首相は驚いたような表情を浮かべましたが、会場からは、森山氏の労をねぎらう拍手が起きたということです。森山氏はその後、石破首相に「進退伺」を出し、総務会長、政調会長、選対委員長の3人