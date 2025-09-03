巨人の森田駿哉投手（２８）が３日のヤクルト戦（京セラＤ）で３勝目を目指して先発する。この日は京セラＤでキャッチボールや短距離ダッシュなどをこなした左腕は「捕手もそうですし、コーチの方とも話しながら自分の中でも最善のものを出せるように準備はしてきたので、しっかりとやりたいと思います」と意気込んだ。前々回登板の８月２０日のヤクルト戦（神宮）では４回１／３を６失点、前回８月２７日の広島戦（マツダ）で