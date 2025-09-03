米大リーグが２日（日本時間３日）、先週（８月２５日から３１日）の週間ＭＶＰを発表。ナ・リーグは２８日のブレーブス戦で史上２１人目の１試合４本塁打を記録したフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３度目）と３本塁打含む打率４割７分８厘、１０打点をマークしたジャイアンツのラファエル・ディバース内野手（４度目）が選出された。ア・リーグは２本塁打含む打率４割４分４厘、８打点のヤンキースのコディ・ベリンジ