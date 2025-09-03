アメリカのトランプ大統領は、中国で行われる大規模な軍事パレードについて、「習近平国家主席との関係は良好だ」などとして「懸念はない」という認識を示しました。アメリカトランプ大統領「中国は我々を必要としている。習主席との関係は良好だ。米国が中国を必要とする以上に、中国は我々を必要としている」中国はきょう、ロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記らの出席のもと、北京で大規模な軍事パレードを行います