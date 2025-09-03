南米ペルーでインドネシア大使館の職員が自宅前で銃で撃たれ、その後、死亡しました。AP通信によりますと、ペルーの首都リマにあるインドネシア大使館に勤務していた40歳の男性外交官が1日夜、自転車で自宅に帰ってきたところ、何者かに銃で3発撃たれました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。容疑者はヘルメットをかぶっていて、犯行後、別の人物が運転するバイクに乗り、逃走したということです。ペルー外務