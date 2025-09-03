2日に記録的大雨となった秋田では、現在も一部地域に緊急安全確保が発令されているほか、山形と新潟では、3日朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。2日、秋田・大館能代空港や大館市では、1日だけで9月の平年1カ月分の雨量を超える記録的な大雨となり、現在も一部地域に警戒レベル5の緊急安全確保が発令されています。東北の日本海側や北陸では、3日朝にかけても活発な雨雲がかかり続け、山形・酒田市などでは激しい雷雨