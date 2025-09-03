最後は「これぞ、プロ！」という中堅手周東の超絶好守で、1点のリードを守り切った。九回2死一、三塁のピンチで、代打西野の打球は抜ければ確実に逆転打となっていただけに、誰もが酔いしれるプレーとなった。それにしても頼りになるのはベテランだ。七回。18年目の中村が代打で同点打を放つと、八回は16年目の今宮が決勝打。これには王球団会長も「2人がベテランの味を出してくれたね。だてに十何年もやっていないんだよ。修