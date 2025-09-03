大分県玖珠町選挙管理委員会は1日、任期満了に伴う町長選の日程を来年1月20日告示、同25日投開票と決めた。町長選には、現職の宿利政和氏（63）が3選を目指し立候補を表明している。有権者数は1万1740人（9月1日現在、町選管調べ）。