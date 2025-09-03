長崎県五島市で地元産のツバキなどを生かしたクラフトジン「GOTOGIN（ゴトジン）」の製造と販売をしている「五島つばき蒸溜所」（門田クニヒコ社長）は、佐世保市の三川内焼とコラボレーションした限定商品を8日から販売する。価格は100万円（税込み、500ミリリットル）で100本のみ。同社は2022年に開業。限定商品は今年8月に100回目の製造を行った記念として企画された。昨夏、佐世保市の三川内焼美術館を訪問した門田社長