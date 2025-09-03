福岡県うきは市で豚熱（CSF）に感染した野生イノシシの死骸が見つかり、大分県は2日、特定家畜伝染病総合対策本部を設置した。半径10キロ以内に日田市の一部が入ることから、野生イノシシに経口ワクチンを散布する方針。県境から6〜7キロ離れたうきは市内で8月28日にイノシシの死骸が見つかり、9月1日に陽性が確定した。県は、日田市内の37カ所で経口ワクチンを散布予定という。県によると、県内には養豚農家が46農場（約15