またも「政治とカネ」の不祥事が発覚した。過去の事件が教訓になっていない。あきれるほかない。参院議員（比例）を1日に辞職した石井章氏が、勤務実態のない公設秘書の給与を国からだまし取った疑いが持たれている。東京地検特捜部は事務所を家宅捜索した。公設秘書の給与は国費で賄われている。容疑が事実なら国民に対する重大な裏切り行為である。容疑について口をつぐんだまま辞職することは許されない。国民の負託を