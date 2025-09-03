国際ソロプチミスト日田（佐竹邦恵会長）は、九州各地の女子高校生が集って意見交換するイベント「ガールズカンファレンス」に地元から参加した昭和学園高3年の小橋光さん（18）と清原まい子さん（18）の2人を招き、報告会を大分県日田市内で開いた。イベントは「国際ソロプチミストアメリカ日本南リジョン」の主催。若者がやりたいことを見つめ、夢を実現してもらおうと2年に1度開いており、今回は7月下旬に福岡市で実施。女