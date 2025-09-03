環境問題に取り組む大分県日田市のNPO法人「ひた水環境ネットワークセンター」の出前授業「洗濯キャラバン」が、同市諸留町の東有田中であった。1〜3年生の8人に、せっけん洗剤と合成洗剤の違いを紹介。生徒たちは、環境への負荷が小さいせっけん洗剤の特性を学びながら、日常の行動が水環境の保全につながることを学んだ。洗濯キャラバンは、1994年から続くセンターの環境教育プログラム。新型コロナウイルス禍を経て久しぶり