長崎地方最低賃金審議会（会長・深浦厚之鎮西学院大教授）は2日、2025年度の県内の最低賃金（時給）を、現行より78円引き上げて1031円にするよう長崎労働局長に答申した。引き上げ額は時給で示すようになった02年度以降で最大。時給は3年連続で過去最高を更新し、初めて千円台となった。労働者側が歓迎する一方、事業者らによる使用者側からは「中小企業が賃金を払えるのか心配で到底納得できない」と反発の声が上がった。発効