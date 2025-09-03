九州の高校・大学生に韓国への渡航を体験してもらおうと、韓国観光公社や福岡国際空港株式会社などは11月の週末に2泊3日の留学プログラムを催す。K−POPダンス体験や現地の学生との交流を予定。高校・大学生各6人が対象で、今月15日まで参加者を募集している。週末留学は、円安や物価高で海外渡航を難しく感じる若者にも気軽に楽しんでほしいと、商社の西海クリエイティブカンパニー（長崎県西海市）などを含む4社が共同で企画