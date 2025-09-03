10月30日〜11月3日に佐賀市の嘉瀬川河川敷を主会場に開かれる「2025佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」について、大会組織委員会は2日、大会概要を発表した。米国や韓国、初出場のアルメニアなど20カ国・地域から海外勢27機が参加し、国内と合わせて計126機が集う予定となっている。競技部門には71機（国内50機、海外21機）が出場。風を利用して地上の「ターゲット」に「マーカー」を投下して距離の近さを競う。大会期