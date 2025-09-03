2015年に廃校になった旧有徳小（佐賀県玄海町諸浦）の跡地に、人工知能（AI）向けデータセンターが開設された。運営するハイレゾ（東京）によると廃校跡の活用例は全国的にも珍しく、志倉喜幸社長は「今後もこうした施設を増やし、地域活性化に貢献したい」としている。旧校舎は3階建てで、土地とともに町から無償で借り受けた。データセンター運営に必要な多額の電気代も町の支援策などにより抑制できることが、進出の決め手