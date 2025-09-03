熱帯低気圧 a2025年09月03日04時15分発表 【画像】今後の進路を見る 03日03時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    日本の南中心位置    北緯22度50分 (22.8度)東経132度50分 (132.8度)進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)中心気圧    1006 hPa中心付近の最大風速    15 m