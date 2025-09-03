◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指す日本。今大会はオリンピックを見据え、すべて20歳以下の選手で、3日からミャンマーで行われるアジアカップ予選に臨みます。グループBの日本は、初戦アフガニスタン、第2戦ミャンマー、第3戦クウェートと対戦。予選は各グループの1位になった11チーム、各グループ2位の成績上位の4チームが突破。開催国のサウジアラビアを加えた16チームが本大