サントリーホールディングス（ＨＤ）は２日、新浪剛史会長（６６）が１日付で辞任したと発表した。新浪氏が購入したサプリメントが大麻由来の成分を含み、違法の疑いがあるとして福岡県警の捜査対象となったため。取締役や監査役の全員が一致して辞任を求める方針を確認し、新浪氏から「一身上の理由」とする辞任届を１日に受理した。＊＊＊＊＊＊＊＊新浪氏の行動力と、舌鋒（ぜっぽう）鋭い発言スタイルは数々の物議を醸して