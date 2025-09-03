◆パ・リーグ楽天０―２西武（２日・楽天モバイル）西武・今井は最後まで表情を大きく変えることなく、淡々と２７個のアウトを奪った。今季初対戦の楽天相手に、二塁すら踏ませない快投を披露。９回をちょうど１００球で投げ終え、２安打無四死球１０奪三振で２試合連続完封＆２ケタＫ。今季３度目の完封勝利は１球差でマダックス（１００球未満の完封）とはならなかったが、「安定していろいろな球種を投げられた中で、四球が