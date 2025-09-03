国際大会での成績優秀者に贈られる「上月（こうづき）スポーツ賞」表彰式が２日、都内で開かれ、柔道の世界選手権男子９０キロ級で金メダルに輝いた村尾三四郎（２５）＝ＪＥＳエレベーター＝ら６選手が受賞した。３年連続４度目の受賞となった村尾は「今年は念願のチャンピオンになれたが、現状維持ではダメ。常に進化を求めてやっていけたらいい」と決意を新たにした。昨夏のパリ五輪では銀メダルを獲得。目標の２８年ロサン