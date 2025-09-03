BALLISTIK BOYZの地上波冠番組 日本テレビ「バリバリ！バンドやろうぜ!!」（毎週火曜日 深夜 24:59〜25:29放送/全8回）。9月2日（火）に放送した第5話は、BALLISTIK BOYZが名曲「銀河鉄道999」をゴダイゴから直接指導を受け、バンド初演奏！「銀河鉄道999」といえば、BALLISTIK BOYZにとって直属の大先輩・EXILEがカバーしたことでも時代を彩った名曲。第5話の“ゲスト先輩”は、その生みの親・ゴダイゴ。「兎にも角にも大切