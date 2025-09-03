「５０」で華々しいデビューを飾った選手が２人いる。まずは駒田徳広。奈良・桜井商から８０年ドラフト２位で投手として入団して「５０」をつけ、キャンプから野手に転向した。３年目の８３年４月１０日、開幕２戦目の大洋戦（後楽園）に「７番・一塁」でスタメン出場。初回、右田一彦からプロ野球史上初となる初打席満塁本塁打を放った。同年８６試合に出場し、１２本塁打、４７打点。「５４」の槙原寛己、「５５」の吉村禎章