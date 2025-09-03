世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥が２日、横浜市の大橋ジムでＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフとの防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングとミット打ちを１ラウンドずつ披露した。「キャリア最大の強敵」に対して「総合力は絶対に負けてない」と自信をみなぎらせ、「過去イチ」の仕上がりをアピール。また、来年５月に計画されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ