日本陸上競技連盟は２日、東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）の日本代表８０人を発表した。男女混合１６００メートルリレーに今大会日本人最年少１６歳の清水空跳（そらと）＝星稜高＝がエントリーされ、男子４００メートルリレーメンバーの候補として選ばれた。大会に出場すれば、１６歳１７２日で１５年北京大会に出場したサニブラウン・ハキームに次ぐ日本歴代２位の年少記録。７月の全国高校総体（広島）で