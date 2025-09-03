「メイショウ」の冠名で知られる馬主の松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去していたことが分かった。２日、名誉会長を務めていた日本馬主協会連合会が発表した。８７歳だった。１９７４年に馬主資格を取得し、先月には個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成。馬産地の振興にも長年にわたって貢献した。通夜・告別式はすでに近親者のみで執り行われ、後日、お別れの会を行う予定。日本競馬発展の大